Salvador recebe primeira edição da corrida “SSA Run Health”

Salvador sediará a corrida “SSA Run Health – corra, doe e salve vidas” - Foto: Divulgação

No dia 10 de novembro, Salvador sediará a corrida “SSA Run Health – corra, doe e salve vidas”, promovida pelo Instituto de Urologia da Bahia. O evento visa incentivar a prática de exercícios físicos e destinará 100% da renda arrecadada à Fundação Lar Harmonia, uma entidade sem fins lucrativos que oferece assistência médica, psicológica e social a famílias carentes da cidade.

Os participantes percorrerão 5 km, com largada e chegada no Estacionamento Jardim de Alah, a partir das 6h30, com retorno na Arena Daniela Mercury. Os três primeiros colocados em ambas as categorias, masculino e feminino, serão premiados com troféus e medalhas.

As inscrições para a corrida estão abertas e têm valor promocional de R$ 80 até o dia 2 de outubro. O segundo lote será vendido de 3 a 25 de outubro por R$ 110, enquanto o terceiro lote, de 27 de outubro a 8 de novembro, custará R$ 140.

O urologista e cirurgião robótico Lucas Batista comenta: “Nosso objetivo é incentivar a prática de exercícios físicos, que contribui para uma melhor qualidade de vida, aproveitando o Novembro Azul, e estimular a solidariedade por meio de doações para a Fundação Lar Harmonia, que realiza um trabalho essencial para a população de Salvador.”