Orla de Camaçari sediou Campeonato Baiano de Wakeboard 2024

Pódio das aletas da categoria feminina do Campeonato Baiano de Wakeboard 2024 - Foto: Lucciano Cruz

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sediou o Campeonato Baiano de Wakeboard 2024. A competição foi realizada em Barra de jacuipe e contou com 20 atletas que disputaram em categorias variadas.

O evento foi organizado pela Federação Baiana de Jet Ski (FBJS). O vencedor da categoria Masculino Iniciante foi Felipe Silva Alves, que subiu ao pódio com Jean Vitor Reis e Gustavo Maia Neto.

No Masculino Intermediário, os destaques foram Maurício Sales de Jesus, com medalha de ouro, Arnaldo Oliveira Neto, com a prata, e Luan Ribeiro, com bronze. Na feminina, o pódio foi formado por Carolina Knak Saikoski, Isabeli Knak Saikoski e Camila Lessa Pimenta.

A competição foi criada por Bruno Jacob, campeão mundial de Jet Ski. Ele revelou que a modalidade está em ampla expansão na região Nordeste e com potencial para a revelação de novos atletas.

“Temos muitos jovens participando e observamos uma crescente prática do esporte no Nordeste”, disse Jacob.

Além disso, Bruno ressaltou que o país tem um litoral que é atrativo para a prática esportiva de modalidades aquáticas.



“Com uma extensa costa e mais de 7 mil quilômetros de litoral, o Brasil possui um cenário privilegiado para essa prática esportiva nas águas. Queremos incentivar isso, principalmente ao ajudar esses atletas com o destaque que os levam daqui para outros países”, concluiu.