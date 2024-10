Recuperado da depressão, Filipe Toledo confirma volta ao Mundial de Surfe

Filipe Toledo, surfista brasileiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de se afastar do Circuito Mundial da WSL, no início de 2024, para tratar da saúde mental, o bicampeão mundial de surfe, Filipe Toledo, promete voltar com força máxima em 2025. Mesmo recuperado da depressão, o atleta segue fazendo acompanhamento profissional.

Leia mais:

>> Confira a programação do Brasileirão de Tiro com Arco, realizado em Salvador

>> Lauro de Freitas sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

>> Copa do Mundo de Futsal: Brasil goleia Costa Rica e avança às quartas

"Acho que o primordial é mostrar para o mundo todo que ninguém é máquina. Somos humanos e passamos por isso. (...) Muitas vezes eu não queria falar, não queria fazer terapia, só queria ficar em casa, mas fiz força para me tratar. destacou Toledo, em entrevista ao 'ge'.

Hoje estou bem, vendo os meus filhos crescerem e estou maduro para entender toda essa situação Filipe Toledo - surfista brasileiro

Segundo o surfista, os problemas com a depressão surgiram no início de 2019, após uma derrota para John John Florence, na etapa de Bells Beach da WSL, na Austrália.