Lauro de Freitas sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2022 - Foto: Jonas Farias | FBG

Após dois anos como sede do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, Lauro de Freitas agora vai sediar o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto & Copa Brasil de Conjunto Juvenil 2024. A competição começa nesta quarta-feira, 25, e se estende até domingo, 29.

Ao todo, serão 142 atletas de 16 estados do país que vão desembarcar na Arena de Esportes da Bahia, entre eles, as atletas olímpicas Bárbara Domingos e Geovanna Santos, além da campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2023, Maria Eduarda Alexandre. Serão cinco dias de competição com entrada gratuita ao público e transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil no Youtube.

Leia mais:

>> Atletas baianos se preparam para Copa Brasil sub-16 de Polo Aquático

>> Salvador é sede do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

>> Baiana é convocada para a Copa do Mundo de Futebol para Amputados

A Bahia contará com doze atletas de quatro clubes nas disputas. Dentre elas, está Keila Santos, que será a única baiana que vai competir na categoria elite ao lado de grandes nomes da modalidade no país.

“Um dos grandes destaques baianos é a Keila, do Gorba, que compete desde a categoria pré-infantil, com participações relevantes em brasileiros, sul-americanos, pan-americanos e no mundial juvenil. A presença dela, juntamente com outros talentos locais, reforça a importância deste evento para o desenvolvimento da ginástica rítmica na Bahia e serve como inspiração para as futuras gerações de atletas”, comenta Evelin Lobo, presidente da FBG

Com os dois primeiros dias de treinamentos para as ginastas, a abertura oficial será às 19h desta quarta-feira, 25. Já as provas acontecem das 8h às 20h30 entre quinta-feira, 26, e o sábado, 28. No domingo, 29, a programação inicia às 10h e a premiação será às 12h50.

“A Bahia nos últimos anos tem sediado cada vez mais eventos nacionais, que podemos perceber como exemplo neste mês de setembro, com campeonatos brasileiros de ginástica, tiro com arco, futebol para surdos, taekwondo e baleado. Em relação à ginástica, a Arena de Esportes é pelo terceiro ano seguido o principal palco da modalidade. Além de marcar a Bahia no âmbito nacional esportivo, ficamos muito felizes em demonstrar como nossos equipamentos possuem capacidade para sediar estes eventos”, pontuou Vicente.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), com o apoio da Federação Bahiana de Ginástica (FBG) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).