Atletas baianos se preparam para Copa Brasil sub-16 de Polo Aquático

Atletas do polo aquático viajam para competição em São Paulo com apoio da Sudesb - Foto: Divulgação

A equipe baiana de polo aquático, reconhecida por seu histórico de conquistas, se prepara para a Copa Brasil Sub-16 de Polo Aquático, que ocorrerá em São Paulo entre os dias 25 e 28 deste mês. Embora o polo aquático seja mais desenvolvido em regiões como o Sudeste, os atletas da Bahia estão ansiosos para adquirir novas experiências e aprender com times de maior tradição na modalidade. O transporte dos atletas até o evento conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Apesar de ser uma equipe menos tradicional, a maioria dos atletas que compõem o time baiano é oriunda do projeto Natação em Rede, uma parceria entre a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e a Sudesb. O time tem se destacado, conquistando o bicampeonato do Campeonato Norte-Nordeste em 2024 e posicionando-se entre os 12 melhores do Brasil. Em 2023, a equipe também se destacou ao vencer o Circuito Baiano de Esportes Aquáticos e a Copa Brasil na edição anterior.

O treinador do Natação em Rede, Alexandre Albuquerque, enfatiza a importância da participação dos atletas baianos na competição. “É uma competição extremamente importante para os meninos, porque são nesses momentos que existe uma troca de experiência muito grande entre os atletas do eixo Sudeste, que tem o polo aquático mais forte do Brasil atualmente, com os nossos”, afirma.

Albuquerque acrescenta que a experiência adquirida pelos atletas é inestimável. “É um aprendizado incomparável. Eles voltam para Salvador após um campeonato desse com uma bagagem de experiência muito grande, o que faz o nível de jogo deles subir muito. É jogo o tempo todo e, quando não estão jogando, estão assistindo a jogos acompanhados de atletas consagrados que param para ensinar. São momentos como esses que fazem o nosso polo aquático ir para outro patamar”, comenta.

A delegação, que realiza seus treinos na Piscina Olímpica da Bonocô, já se encontra em São Paulo, se preparando para a competição. O presidente da FBDA, Diego Albuquerque, reforça a relevância do projeto Natação em Rede para o desenvolvimento da modalidade na Bahia. “Sem o projeto social, não teríamos a modalidade em formação em nosso estado, e campeonatos como esse são vitais para o desenvolvimento não só desses atletas, mas de toda a modalidade”, conclui.