Copa do Mundo de Futsal: Brasil goleia Costa Rica e avança às quartas

Time brasileiro celebra a classificação às quartas de final da Copa do Mundo - Foto: Leto Ribas / CBF

A Seleção Brasileira está classificada para às quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. Na tarde desta terça-feira, 24, o Brasil goleou a Costa Rica por 5 a 0, pelas oitavas de final e passou de fase. Marcel, Valério, Lino e Neguinho por duas vezes, marcaram para o time verde e amarelo. A competição é disputada no Uzbequistão.

As equipes começaram a primeira etapa com estudo e cautela. O Brasil trocava passes para tentar se aproximar da meta adversária. Aos 5 minutos o placar foi aberto pelo artilheiro da equipe e do torneio, o camisa 6 Marcel, que chegou aos nove gols no mundial. O ala brasileiro recebeu a cobrança rápida de lateral do Diego e foi as redes.

O segundo veio aos 11 minutos através de bola parada. Arthur cobra escanteio, Valério chuta de longe e o goleiro da Costa Rica falha, aceita um frango e o time brasileiro amplia para 2 a 0. No segundo tempo, Lino fez um golaço. Ele pedalou, limpou a marcação e chutou no ângulo para marcar o terceiro.

O ala Neguinho foi o artilheiro do jogo ao marca dois gols. O primeiro gol saiu de um belo chute cruzado no ângulo e outro feito após a meta costa-riquenha estar sem goleiro.

Os comandados de Marquinhos Xavier aguardam o adversário do confronto entre Irã e Marrocos. O time teve o desfalque de Pito. O melhor jogador do mundo foi poupado da partida das oitavas por conta de dores no músculo posterior da coxa direita.