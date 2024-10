Com retornos importantes, Vitória volta aos treinos de olho no Inter

Jogadores do Vitória durante treino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em busca de vencer o terceiro jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro da Série A, o elenco do Vitória se reapresentou aos treinos na manhã desta terça-feira, 24, já de olho no duelo diante do Internacional, pela 28ª rodada. O Leão encara a equipe gaúcha neste domingo, 29, no estádio do Beira-Rio, às 18h30.

Após a folga na segunda-feira, os atletas retornaram à Toca do Leão às 8h, realizando exames de CK e PCR no Núcleo de Saúde e Performance. Na sequência, os jogadores fizeram ativações na academia.

No campo, os atletas realizaram um aquecimento com exercícios físicos no campo Bebeto Gama, comandado pelo preparador físico Caio Gillo, auxiliado pelo assistente Vinícius Franco. Além disso, o treinador Thiago Carpini comandou uma atividade em espaço reduzido com três times com quatro jogadores cada, enfrentando-se no sistema de rodízio.

Titulares na vitória diante do Juventude, Raúl Cáceres, Matheuzinho e Mosquito foram detectados com PCR elevado. Desta maneira, seguiram apenas nas atividades de academia e devem retornar aos treinos normalmente nesta quarta-feira, 25.

Nas atividades, Carpini pode contar com o goleiro Lucas Arcanjo e o centro-avante Alerrandro, que cumpriram suspensão automática e devem somar minutos na 28ª rodada.

Entre os lesionados, Caio Vinícius seguiu tratando a posterior da coxa, enquanto Patric Calmon, com pubalgia, e Willean Lepo, adutor, também seguiram no tratamento.