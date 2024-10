Copa do Mundo 2034: Neymar reforça Arábia Saudita como sede

Jorge Jesus, Neymar e Malcom em evento do Al-Hilal em comemoração ao Dia Nacional Saudita - Foto: Divulgação / Alfakhera

Uma das estrelas do futebol saudita, Neymar deu força à Arábia Saudita, que deseja ser sede da Copa do Mundo de 2034. O país é o único candidato para a edição de daqui a 10 anos e, por isso, o brasileiro aproveitou para afirmar que é merecedor de organizar a competição.

"Feliz de ter a Copa do Mundo aqui na Arábia Saudita. Acho que vai ser uma Copa muito surpreendente, para as pessoas do muito inteiro poderem conhecer mais a cultura saudita e o país. Acho que vai ser uma bela de uma experiência. Espero estar aqui presente com todos. Estou muito feliz pelo país. Acho que o país merece esse reconhecimento, essa oportunidade de poder sediar uma Copa do Mundo", declarou Neymar, em vídeo publicado nas redes sociais do Al-Hilal, nesta segunda-feira, 23, em comemoração ao Dia Nacional Saudita. Caso as exigências da Fifa sejam atendidas, a confirmação sairá até o fim deste ano.

Já Ney está em processo final de recuperação de lesão ligamentar grave no joelho esquerdo e o Al-Hilal o manteve fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita. A previsão é que ele seja registrado em janeiro, quando reabre a janela de transferências e os clubes podem alterar a lista.