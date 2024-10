Ajuda o Vitória? STJD marca julgamento que pode anular jogo da Série A

Jogadores do Fluminense comemorando - Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.

O STJD marcou para esta quinta-feira, às 10h, no Rio, o julgamento que pode anular o jogo Fluminense e São Paulo, que aconteceu no início do mês no Maracanã, pelo Brasileirão. O time paulista alega que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli deixou de cumprir as regras ao validar o 1º gol dos cariocas, que venceram por 2x0. Desta maneira, pode ocorrer um novo confronto entre as equipes.



Além da anulação do resultado, o São Paulo também solicita o afastamento de Paulo César Zanovelli, árbitro do duelo. Em nota, o 'Soberano' demonstra interesse na remarcação da partida, que seja feita nos mesmos moldes do encontro original, exceto pela equipe de arbitragem.

Leia mais:

>>Vitória matematicamente no Z4? Veja os jogos atrasados do Brasileirão

>>De onde veio o dinheiro? Gusttavo Lima é dono de time no Paraná

>>Salvador é sede do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

"a - Que seja determinada liminarmente a não homologação do resultado da partida disputada entre as equipes do Fluminense FC x São Paulo FC, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024 pela ocorrência de erro de direito na forma da fundamentação supra.

b - Anular/ Impugnar o resultado da partida realizada entre Fluminense FC x São Paulo FC, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024 pela ocorrência de erro de direito na forma da fundamentação supra.

c - Seja determinada a remarcação da partida nos mesmos moldes da partida original, com exceção da equipe de arbitragem"

Fluminense x São Paulo - 25ª rodada

O lance em questão ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, em uma dividida entre Calleri, do São Paulo, e Thiago Silva, do Fluminense. Na ocasião, o árbitro viu uma falta do argentino no brasileiro, mas seguiu a lei da vantagem. Na sequência, a bola bate na mão do zagueiro, jogada que originou o gol.

Apesar de pouco comum no futebol, uma partida pode, sim, ser anulada. Segundo o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a pena pode ocorrer caso uma regra do futebol não seja cumprida pelo árbitro, assim como aponta o São Paulo.

Caso o STJD acate o pedido da equipe paulista, o resultado pode beneficiar o Vitória, que aumenta a distância para o Fluminense. Atualmente, o Leão está com 28 pontos, uma a mais que o tricolor, com 27, podendo ficar com 24.

Vale lembrar que, Vitória e Fluminense ainda se enfrentram no segundo turno, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo está previsto para ocorrer no dia 26 de outubro, no Barradão.