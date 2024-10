Vitória matematicamente no Z4? Veja os jogos atrasados do Brasileirão

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após vencer o Juventude por 1 a 0 no último sábado, 21, no Barradão, o Vitória conquistou seu segundo triunfo consecutivo e deixou temporariamente a zona de rebaixamento, no entanto, o Rubro-Negro ainda pode voltar a figurar entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra tem um jogo a mais que Fluminense e Cuiabá, times que lutam para sair do Z4.

Além deles, Criciúma e RB Bragantino, que estão próximos do clube baiano na tabela, também possuem partidas atrasadas que podem afetar a classificação.

Sob o comando do técnico Mano Menezes, o Fluminense começou a reagir, alcançando cinco vitórias seguidas, mas voltou a enfrentar oscilações. Com 27 pontos, o Tricolor Carioca ocupa a 18ª posição e ainda aguarda a remarcação de um jogo adiado contra o Athletico-PR, que deveria ter ocorrido no Maracanã e foi atrasado devido aos playoffs da Copa Sul-Americana, campeonato disputado pelo Furacão.

O Cuiabá vive um momento delicado, com 82,5% de chances de rebaixamento, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e necessita de uma reação imediata para conquistar a improvável permanência na Série A. Atualmente na 19ª posição com 23 pontos, o Dourado tem um jogo pendente contra o Vasco, que também não teve nova data definida, após ser adiado devido aos playoffs da Copa Sul-Americana.

O Criciúma, que ocupa a 15ª posição com 29 pontos, tem se mostrado forte em casa e busca melhorar fora. O Tigre tem um jogo atrasado da 5ª rodada contra o Grêmio, agendado para a próxima quarta-feira, 25, às 19h, na Arena do Grêmio. Uma vitória aumentaria suas chances de permanência na Série A, que atualmente são de 32%, segundo a UFMG.

Na 14ª colocação, com 31 pontos, o RB Bragantino tem um triunfo conquistado nas últimas nove rodadas do Brasileirão e enfrenta dificuldades desde a venda do atacante Helinho para o Toluca, do México. O Massa Bruta também possui um jogo atrasado, contra o Internacional, que ocorrerá na próxima quarta-feira, 25, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Na 16ª colocação com 28 pontos, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini se prepara para enfrentar o Internacional, no próximo domingo, 29, às 18h30, no Estádio Beira-Rio.