Vitória divulga programação da semana para o duelo contra o Inter

Após a importante vitória sobre o Juventude no último sábado, 21, que tirou o Vitória da zona de rebaixamento, a equipe rubro-negra segue com a semana de preparação focada no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Comandado por Thiago Carpini, o elenco se reapresenta nesta terça-feira, às 9h, após folga nesta segunda, para dar início aos treinamentos visando o confronto contra o Internacional, marcado para o próximo domingo, às 18h30, no Beira-Rio.

A programação inclui treinos em dois períodos, na quarta e quinta-feira, às 16h, e na sexta-feira pela manhã, às 9h, com previsão de coletiva virtual a ser definida. Às 14h, o grupo embarca para o Rio Grande do Sul, onde realiza a última atividade antes da partida no CT do Grêmio, às 15h de sábado.