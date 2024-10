Mosquito celebra resultado contra o Juventude: “Vitória importante”

Gustavo Mosquito comemora seu primeiro gol pelo Leão da Barra - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória derrotou o Juventude pelo placar mínimo no último sábado, 21, e saiu da zona do rebaixamento. O tento que deu os três pontos ao rubro-negro baiano foi marcado pelo atacante Gustavo Mosquito em cobrança de pênalti.

Leia mais:



>> Ex-Vitória, Marinho provoca: "Contra o Bahia é sempre especial"

>> "Temos 11 decisões pela frente", afirmou Carpini durante coletiva

Em entrevista na zona mista do Barradão após a partida, o camisa 7 celebrou o primeiro gol marcado com a camisa do Vitória e já projeta os dois compromissos fora de casa em sequência, contra Internacional e Atletico-MG.

“Glorificando a Deus pelo gol, por essa vitória que é muito importante. Serão dois jogos muito difíceis agora, mas a gente sabe a capacidade do nosso grupo, do nosso elenco, e vai precisar de todo mundo. Trabalhar bastante essa semana aí pra ir em busca da vitória aí nesses dois jogos, porque a gente, o objetivo é tirar o vitória cada vez mais ali de perto da zona de rebaixamento”, disse Mosquito.

Mais de 24 mil rubro-negros apoiaram a equipe nas arquibancadas do Barradão. O camisa 7 do Leão se mostrou surpreso com a linda festa da torcida.

“Estou surpreendido com a torcida aí cantando os 90 minutos, o apoio deles é fundamental pra gente, e espero dar muitas alegrias pra eles aí juntamente com meus companheiros”, concluiu.

O Leão da Barra terá mais uma semana de trabalho pela frente. O compromisso contra o Inter será no próximo domingo, 29, às 18h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão.