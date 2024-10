Muriel enaltece atuação coletiva contra o Juventude: “Orgulhoso”

Muriel ainda não perdeu com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Substituto do titular Lucas Arcanjo que estava suspenso, o goleiro Muriel Becker voltou a atuar pelo Leão da Barra após seis meses. Ele esteve na meta rubro-negra na vitória por 1 a 0 contra o Juventude. O camisa 22 fez seu 10º jogo e está invicto com a camisa vermelha e preta.

Na zona mista do Barradão, Muriel enalteceu o resultado e destacou a competitividade do grupo rubro-negro. Ele já fez projeções para os próximos compromissos do time. Serão dois consecutivos e fora de casa, contra Internacional e Atletico-MG.

“Toda glória a Deus, uma vitória que deixa a gente orgulhoso. Vitória de todo grupo. A gente tem um treinador que gosta muito de jogar, que a gente trabalha pra isso. E a gente tentou hoje, quando possível. Mas hoje o mais importante foi competir, foi lutar”, disse inicialmente o arqueiro.

“Um adversário muito difícil, aguerrido também. E a gente pagou o preço da vitória e vamos celebrar aí que é muito difícil. A gente fez isso contra o Atlético Goianiense. A gente fez hoje novamente. Temos uns dois dias pra gente comemorar, respirar um pouquinho. E depois seguir trabalhando pra que a gente mantenha a vitória na Serie A. Que é o lugar que ele merece estar”, complementou.

O Leão da Barra terá mais uma semana de trabalho pela frente. O compromisso contra o Inter será no próximo domingo, 29, às 18h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão.