De volta ao gol do Vitória, Muriel mostra resiliência após inatividade

Muriel, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Goleiro reserva do Vitória em 2024, Muriel Becker vai ganhar uma chance para jogar após mais de seis meses sem entrar em campo. Com a suspensão do companheiro Lucas Arcanjo, o arqueiro de 37 anos fará sua estreia em competições nacionais na temporada. Ele não atua pelo Leão desde o dia 10 de março, ainda nas semifinais do Campeonato Baiano.

Apesar do longo período de inatividade, Muriel acredita no trabalho realizado no dia a dia na Toca do Leão e se diz pronto. Com ele no gol, o Colossal disputou nove partidas e não perdeu nenhuma. Confiante, ele agora tenta sustentar essa marca atuando no Campeonato Brasileiro. "Eu acredito que quando eu tive uma oportunidade fiz bons jogos", declarou.

Leia mais:

>> Vitória x Juventude: saiba onde assistir e provável escalação

>> Vitória pode ter mais pontos que jogos pela primeira vez na Série A

>> Na mira do Bahia, Gabigol tem menos gols que atacantes do atual elenco



"A gente sabe que a vida de goleiro é assim, nunca sabemos quando vai surgir uma oportunidade, temos que estar sempre prontos. Eu acredito que estou pronto, preparado no meu melhor nível para fazer um grande jogo e ajudar o Vitória, que é o mais importante", iniciou Muriel.

Muriel afirma que, ao assinar com o Vitória, já sabia da dificuldade que seria em disputar posição com um titular consolidado. "Desde quando eu vim pra cá sabia que o Lucas Arcanjo tinha sido muito importante no acesso, tem sido muito importante também esse ano, acho que a vida de goleiro é assim. Às vezes não depende do nosso trabalho, temos que ter muita paciência, seguir trabalhando forte pra poder ter uma oportunidade de ajudar", indicou.

Muriel durante aquecimento | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Empolgado com a oportunidade de poder voltar a jogar na Série A do Brasileirão, Muriel se diz grato. De acordo com ele, mesmo jogando no Barradão, a partida contra o Juventude não será fácil pois a competição "cada vez mais tem elevado o nível".

"É muito especial ter essa oportunidade. Quando eu fechei com o Vitória, agradeci a Deus. Então, eu fico feliz de ter a oportunidade de poder jogar novamente uma Série A, que é um campeonato muito especial", finalizou o goleiro.