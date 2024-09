Na mira do Bahia, Gabigol tem menos gols que atacantes do atual elenco

Gabigol pode pintar no Bahia em 2025 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Olhando para o alto da tabela no Campeonato Brasileiro, o Bahia deixou para trás as metas pequenas e agora sonha alto, podendo conquistar grandes títulos nos próximos anos. A torcida espera grandes reforços e um dos especulados é o atacante Gabriel Barbosa, um dos principais nomes do futebol nacional, que marcou 157 gols nas últimas cinco temporadas.

Entretanto, atualmente o camisa 99 não vive grande fase com o Flamengo, com apenas 4 gols em todo o ano de 2024, um número inferior, ou igual, a seis atacantes do atual elenco tricolor. Não sendo opção de Tite, Gabigol só foi titular em três jogos na temporada, e saiu do banco em outras 23 oportunidades.

No elenco do Bahia, cinco atacantes já superaram Gabigol na temporada: Thaciano, Everaldo, Luciano Rodriguez, Rafael Ratão e Biel, enquanto Ademir tem o mesmo número que o jogador paulista. Veja lista:

Thaciano - 14 gols em 50 jogos

Luciano Rodriguez - 10 gols em 33 jogos (por Bahia e Liverpool-URU)

Everaldo - 10 gols em 46 jogos

Rafael Ratão - 6 gols em 29 jogos

Biel - 5 gols em 42 jogos

Ademir - 4 gols em 43 jogos

Segundo o jornalista Leandro Quesada, da Band, o Grupo City teria interesse em contratar o atacante, que já trabalhou com Rogério Ceni, atual treinador do Esquadrão, e Everton Ribeiro, capitão da equipe. Juntos, o trio conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020.

Recentemente, o presidente da equipe carioca, Rodolfo Landim, revelou que a decisão de renovar é totalmente do jogador, que está com o contrato "na mesa". Entretanto, a vontade de Gabigol seria um contrato com um vínculo maior, o que pode ocorrer ao optar pelo Bahia.