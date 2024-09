Vitória pode ter mais pontos que jogos pela primeira vez na Série A

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento, o Vitória pode chegar aos 28 pontos caso derrote o Juventude neste sábado, 21. Vencer a partida representaria alcançar uma marca ainda não batida pelo Leão em 2024: ter uma pontuação maior que o número de partidas disputadas.

O Vitória já teve outras chances de ter mais pontos do que jogos, mas bateu na trave. Isso representaria para o Rubro-Negro uma melhora no seu aproveitamento para mais de 33,34%, algo que ainda não aconteceu na Série A. Vale lembrar que, para chegar na campanha média do 16º colocado no atual formato, é necessário ter um aproveitamento de pelo menos 37,72%.

A campanha média do 16º colocado de 2006 (formato com 20 equipes) para cá é de 43 pontos, que já não foi suficiente para salvar todas as equipes, mas que pode servir para este ano. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time que terminar com esta pontuação tem apenas 20,11% de chances de queda.

Para começar uma arrancada, o Vitória recebe o Juventude neste sábado, às 16h, no Barradão. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.