Vitória contrata profissional para arquitetar modelo de SAF

Fábio Mota, Presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória teria acertado com o advogado André Sica - profissional renomado no ramo do futebol -, para auxiliar no andamento dos processos para instaurar a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. A informação foi veiculada pelo portal Arena Rubro-Negra.

Em entrevistas recentes, o presidente Fábio Mota revelou que estava buscando o modelo ideal para seguir em frente com os procedimentos.

Leia mais:

>>Com atuação ruim, Flamengo é derrotado pelo Peñarol na Libertadores

>>Ex-Bahia, auxiliar técnico é investigado por violência contra a mulher

>>Com presença de Osvaldo, Vitória esboça time para pegar o Juventude

De acordo com o site, uma reunião entre Fábio Mota, Djalma Abreu, Nilton Almeida, Ideraldo Gomes, Raimundo Viana e Sica, para tratar sobre o modelo da SAF, já teria ocorrido. O próximo passo será uma reunião com o Conselho Fiscal do clube para enviar o modelo e formar uma comissão.