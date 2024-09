Cruzeiro e Athletico vencem na Sul-americana e aproximam-se das semis

Confronto entre Cruzeiro e Libertad - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, duas equipes brasileiras entraram em campo nesta quinta-feira, 10, e fizeram bonito. Dentro de casa, o Athletico-PR derrotou o Racing por 1x0, já o Cruzeiro visitou o Libertad e aplicou 2x0.

Na Ligga Arena, o Furacão saiu na frente com gol de João Cruz, aos 38 minutos do primeiro tempo. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, 26, no Estádio Presidente Perón, às 21h30.

A Raposa, por sua vez, jogará dentro de casa, no Mineirão, no mesmo dia e horário, após vencer no Defensores del Chaco, com gols de Kaio Jorge e Lautaro Díaz. O Cruzeiro pode perder o próximo duelo com até um gol de desvantagem que garantirá vaga às semis.

Além deles, Fortaleza e Corinthians também se enfrentaram, com resultado positivo para a equipe paulista. Com gols de Igor Coronaro e Yuri Alberto, o Timão joga na terça-feira, 24, às 21h30, na Neo Química Arena.