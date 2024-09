Vitória x Juventude: saiba onde assistir e provável escalação

Duelo entre Vitória x Juventude pela 8ª rodada - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória recebe o Juventude neste sábado, pela 27ª rodada. O duelo será no Barradão, com início previsto para às 16h, e transmissão no Premiere.

O Leão chega confiante para o jogo, já que derrotou o Atlético-GO na última rodada, chegando aos 25 pontos e agora é a primeira equipe dentro da zona. A equipe gaúcha, não muito diferente, também vem de um resultado positivo, já que derrotou o Fluminense dentro de casa.

Leia mais:

>>Endrick será titular do Real Madrid em breve, garante Carlo Ancelotti

>>Na mira do Bahia, Gabigol tem menos gols que atacantes do atual elenco

>>Vitória pode ter mais pontos que jogos pela primeira vez na Série A

No primeiro turno, as equipes ficaram no empate em 1x1, ainda quando o rubro-negro não havia conseguido vencer na competição. O gol foi marcado por William Oliveira, volante do Vitória.

Em possibilidade de resultado positivo, a equipe de Thiago Carpini poderá sair da zona de rebaixamento após três rodadas, tendo em vista que poderá ultrapassar o Fluminense, primeira equipe fora do Z-4. Atualmente, o time carioca está com 27 pontos.

Ficha técnica:

Local: Barradão

Horário: 16h

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Braulio da Silva Machado

No duelo, o Leão terá o desfalque de dois titulares: o goleiro Lucas Arcanjo e o centroavante Alerrandro, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Para substituí-los, Carpini deve optar por Muriel na defesa e Janderson no ataque.

Provável escalação:

Muriel; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Machado (Ryller); Matheusinho, Mosquito e Janderson.