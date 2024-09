Endrick será titular do Real Madrid em breve, garante Carlo Ancelotti

Endrick comemora gol pelo Real Madrid - Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Endrick tem pouco mais de 30 minutos jogados pelo Real Madrid na temporada, mas a baixa minutagem já foi suficiente para o brasileiro marcar dois gols e impressionar Carlo Ancelotti. O técnico italiano, inclusive, afirma que o jovem atacante ganhará uma oportunidade de ouro em breve.

Mesmo com uma disputa feroz com Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrygo por um lugar no ataque, Endrick será titular em alguma partida breve. É o que disse o próprio Ancelotti em entrevista coletiva, onde fez elogios para a cria do Palmeiras.

"Ele será titular em um dos próximos jogos. É o seu futuro: vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito. Gosto muito disso", declarou o treinador nesta sexta-feira.

Apesar de já ter cinco jogos pelo Real Madrid em 2024-25, Endrick tem sempre entrado nos minutos finais e vem conseguindo aproveitar bem as chances que ganhou. O brasileiro marcou seu primeiro gol na vitória por 3 a 0 diante do Valladolid, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto a segunda bola na rede veio no triunfo por 3 a 1 contra o Stuttgart, pela primeira fase da Liga dos Campeões.