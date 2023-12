Aos 22 anos, atleta baiano une cultura do mar com esporte e bem-estar | A TARDE

O ato de praticar esporte, por si só, já carrega uma série de benefícios para o corpo e para a mente do ser humano. Dentre as diversas atividades esportivas, aquelas praticadas ao ar livre são especiais para David Leão, um baiano de 22 anos, que traz em suas raízes a prática de esportes e o contato com a natureza como aliados para um maior bem-estar e uma vida saudável.

Natural de Itacaré, David sempre teve ligação com o mar e o contato com a natureza esteve presente na sua vida desde a infância. Ao Portal A TARDE, ele revelou que a família da mãe é da Ilha de Boipeba e que seu pai e seu avô, tiveram grande influência nessa “cultura do mar”.

“Para você entender o presente, você tem que voltar um pouco no passado. Tudo fluiu para que eu seguisse nesse caminho do esporte, pela influência do meu pai, que tem um projeto social desde que eu sou criança, com crianças de vulnerabilidade. Por meio dele eu fui praticar judô, um esporte super disciplinar, que ensina muito sobre respeito, sobre paciência, sobre você saber se defender”, disse David.

“Meu avô é pescador, sempre viveu da cultura do mar, minha avó cozinha na beira de praia. Então eu vivia muito esse outro lado também da natureza, do mar, que é uma paixão. Você viver no mar é realmente algo que só quem tem esse estilo de vida, quem gosta, sabe como é que é. E eu vendo meu avô ali, foi uma inspiração pra mim, estar no mar todos os dias, ter isso como estilo de vida”, contou ao Portal A TARDE.

A partir dessa herança familiar, David uniu o esporte e o contato com a natureza. Ainda criança, ele começou a remar, mais como brincadeira mesmo. Foi aí que o lado competitivo do judô entrou em ação e, aos dez anos, ele começou a praticar o stand-up paddle.

“O stand-up foi um desafio porque era um esporte novo pra mim. Eu estava remando um dia e um rapaz me viu e falou: ‘você não quer competir não? Você leva jeito.’ Eu experimentei e na minha primeira competição local eu fui super bem, e dali surgiu também a vontade de descobrir mais sobre esse esporte. Eu sentia que estava conectado com as minhas origens, de estar em contato com a água, por viver na costa. Antigamente a gente se locomovia nessas regiões de canoa, de barco, então sempre estive na água”, lembrou o jovem atleta.

Uma vida na costa baiana transformou David em um grande atleta de stand-up paddle | Foto: Divulgação

A partir daí, a trajetória de David no esporte é repleta de conquistas. Medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Surf, em 2022, campeão Europeu Pro-Junior ES; 4º colocado na Europa Tour Pro AT, campeão nacional no Aloha Spirit Sprint BR, vice-campeão brasileiro no Sprint BR; vice-campeão mundial no Pro-Júnior US, campeão do Gran Canária Pro IC, vice-campeão da Carolina-Cup US, representante brasileiro no Mundial ISA 2017.

Atualmente, ele está no top 3 mundial e, seguindo os passos de seu pai, já comanda um projeto social em Itacaré, que ainda está no início. Mas a ideia de David é deixar seu legado e impactar positivamente as crianças da região.

“Agora é usar um pouco do meu conhecimento, viajar te dá muita bagagem, conhecer as pessoas também. Agora é usar um pouco disso também para conseguir recursos para o projeto social que eu tenho lá em Itacaré com as crianças. Hoje eu consigo impactar cinco a dez crianças, muito por falta de equipamentos ainda. Mas é o começo, a gente faz o que está no alcance e eu acho que só de você estar fazendo algo, independente do tamanho, sendo positivo, já conta muito. Isso vai ganhando proporção conforme as coisas vão também evoluindo”, afirmou David.

E a grande novidade de David para 2024 é um festival, que está sendo organizado em parceria com a Red Bull, para celebrar a cultura do mar, a prática esportiva, causar impacto social e incentivar uma vida mais saudável. O evento está programado para acontecer entre 15 e 17 de março, em Itacaré.

“O evento vai ter formato de festival, para fortalecer também o lado da cultura local. A ideia é fazer um evento com esse olhar mais para o social e para o desenvolvimento do lugar. Eu acho que o esporte é uma ferramenta poderosa, Dá para impactar usando o esporte e trazendo um evento, trazendo atletas, movimentando a cidade”, revelou ao Portal A TARDE.

A parceria com a Red Bull foi fruto das conexões que David fez ao redor do mundo | Foto: Divulgação

“A gente vai ter canoa havaiana, stand-up e canoa ancestrais, as canoas de madeira com os pescadores. A gente vai ter uma ação ambiental ali com as crianças para conscientizar e vai ter um pouco também de apresentação de cultura. Além de ter uma competição de alto nível, com boa premiação para os atletas, com um formato que a gente interaja com o público, que a gente possa gerar conteúdo também”, concluiu David.