Bahia intensifica treinos técnicos com foco no Criciúma

O elenco do Bahia intensificou seus treinamentos nesta quarta-feira, 25, visando o confronto contra o Criciúma, marcado para domingo, 29, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o segundo treino da semana, realizado no CT Evaristo de Macedo.

As atividades começaram com uma sessão de ativação física sob a supervisão do preparador físico Danilo Augusto. Os goleiros participaram de um trabalho específico, orientados pelo preparador de goleiros, Duda Varjão, focando em aprimorar suas habilidades.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni organizou um exercício de troca de passes em campo reduzido, dividindo o elenco em duas equipes para realizar atividades em várias estações. Após essa fase, o treinador conduziu um treino tático em campo, buscando alinhar as estratégias para o próximo jogo.

Entre os jogadores, o volante Nico Acevedo participou de parte da atividade com bola, mas depois se dedicou a um trabalho físico individualizado. O atacante Biel também esteve em campo, realizando o segundo treino de transição no campo 2. O grupo voltará a se reunir para mais treinos na manhã desta quinta-feira, 26, na preparação para o duelo decisivo contra o Criciúma.