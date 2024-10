Vitória estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes com empate

Alexandro comemora o empate rubro-negro diante do Galo em BH - Foto: Reprodução / TV Vitória

O Vitória iniciou sua jornada no Campeonato Brasileiro somando um ponto fora de casa. Na tarde desta quarta-feira, 25, o rubro-negro baiano empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do certame.

Os gols do jogo saíram no segundo tempo. O Galo mineiro saiu na frente aos 28 minutos. Caio Maia recebe pela direita, olha pra área e cruza. A bola passa por todo mundo e morre no fundo do gol.

O Leão da Barra empatou logo em seguida. O atacante Alexandro recebe lançamento do campo de defesa. O camisa 18 domina, mesmo desequilibrado avança e de pé direito tira do goleiro para balançar as redes aos 30.

O Vitória volta a campo no dia 7 de outubro, quando recebe o Botafogo, às 15h, no Barradão, pela segunda rodada. O adversário estreou vencendo o Vasco da Gama pelo placar mínimo.