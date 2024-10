Em recuperação, Vitória tem campanha de G-6 no returno do Brasileirão

Jogadores do Vitória comemoram resultado positivo sobre o Juventude no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após um início difícil na parte inferior da tabela, o Vitória está reagindo no Campeonato Brasileiro. Com dois triunfos consecutivos, o Rubro-Negro conseguiu sair da zona de rebaixamento depois de passar quase todo o primeiro turno entre os quatro últimos. Sob o comando do treinador Thiago Carpini, a equipe tem mostrado um desempenho de G-6 no returno da competição.

Após a derrota diante do Vasco da Gama, último revés do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro, o comandante do Vitória fez um comparativo com o desempenho conquistado no primeiro turno e comentou sobre recuperar os pontos perdidos.

Vocês lembram quantos pontos o Vitória tinha no primeiro turno em seis rodadas? Um. Hoje temos sete. Nós temos um débito e tirar isso não é fácil Thiago Carpini - técnico do Vitória

Desde a 20ª rodada, o Leão da Barra apresenta um aproveitamento de 54,17%, conquistando 13 pontos em oito partidas, com quatro triunfos, um empate e três derrotas. Atualmente na 16ª posição, com 28 pontos, o Vitória precisa de mais 17 pontos para atingir a marca de 45, que é considerada a pontuação de corte para a permanência na Série A.



Dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que uma equipe que finalize o campeonato com 45 pontos terá apenas 2,6% de chance de ser rebaixada. Da mesma forma, a probabilidade de rebaixamento aumenta para 8,7% com 44 pontos, 21,8% com 43 pontos e 42% com 42 pontos.

Para garantir a permanência e atingir os 45 pontos, o Vitória deve ter um aproveitamento próximo de 54,55% nas 11 rodadas restantes. Isso significa vencer pelo menos seis jogos, totalizando 18 pontos, ou vencer cinco e empatar ao menos duas partidas.

Focado em se manter fora da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro busca conquistar três vitórias consecutivas na Série A pela primeira vez em 15 anos. O clube baiano enfrenta o Internacional, no próximo domingo, 29, às 18h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Questionado sobre a missão de encarar o Colorado fora de casa, Thiago Carpini projetou o duelo.

"O Vitória tem sido uma equipe equilibrada dentro e fora de casa, mas na situação da competição, o importante é pontuar. Não podemos abrir mão dos pontos, e dependendo da partida poderemos buscar mais. Vamos trabalhar pela terceira vitória consecutiva sabendo o que vamos encontrar lá", analisou.