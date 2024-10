Gringo será desfalque importante do Internacional diante do Vitória

Gabriel Mercado se lesionou ainda no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional, próximo adversário do Vitória pelo Brasileirão, terá um desfalque importante no setor de defesa. O zagueiro Gabriel Mercado rompeu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória contra o São Paulo, no Morumbi, e está fora da temporada. Ele será submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

Apesar do Colorado não informar um prazo para recuperação, o defensor argentino ficará de fora das atividades entre seis a nove meses. Com contrato até dezembro, Mercado deve ampliar seu vínculo com o Inter por mais uma temporada por conta da recuperação.

Mercado se lesionou aos 35 minutos do primeiro tempo no Morumbi, em lance em que desarmou André Silva. O pé do defensor prende no chão e ele cai. O zagueiro chorou durante o atendimento médico e quando saiu de maca para os vestiários.



Para repor o desfalque, o técnico Roger Machado tem como opções o uruguaio Rogel, que substituiu Mercado em São Paulo, Igor Gomes e Clayton Sampaio, que vive e expectativa de estrear pelo time gaúcho.

Inter e Vitória se enfrentam no próximo domingo, 29, às 18h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fora da zona de rebaixamento, o Leão da Barra ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos em 27 jogos disputados. O rubro-negro baiano vem de duas vitórias seguidas.