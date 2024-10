Internacional empata com o Bragantino e encosta no Bahia na tabela

Internacional empatou com o Bragantino e igualou o Bahia em número de Pontos - Foto: Rafael Duarte / Internacional

Com encontro marcado diante do Criciúma, no próximo domingo, 29, às 18h30, na Arena Fonte Nova, o Bahia teve motivos para se interessar no duelo entre Bragantino e Internacional, que terminou no empate em 2 a 2.



Com o resultado, o Colorado perdeu a chance de assumir um lugar no G-6, entretanto, o ponto garantido no Estádio Nabi Abi Chedid fez o Alvirrubro chegar aos 42 pontos e empatar com o Esquadrão de Aço na tabela da Série A do Brasileirão.

Leia mais:

Há sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado abriu o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo, mas viu o RB Bragantino empatar ainda na primeira etapa, com Jhon Jhon, e virar o jogo após a volta do intervalo, com Vitinho. Entretanto, a reação do Internacional veio rapidamente, dois minutos depois do gol da equipe paulista, com o atacante Enner Valencia marcando e deixando o placar igualado.

Na oitava colocação com 42 pontos em 26 partidas, o Colorado ainda tem um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro. O duelo diante do Flamengo, no Estádio Beira Rio, válido pela 17ª rodada, foi adiado devido ao compromisso do Internacional diante do Juventude pela Copa do Brasil. A partida ainda não foi remarcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).