Bahia nunca perdeu em casa para o Criciúma, próximo rival do Tricolor

Bahia e Criciúma já se enfrentaram em outras três oportunidades em 2024 - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Apesar do momento de instabilidade na temporada, o torcedor do Bahia tem motivos para acreditar no triunfo do Tricolor diante do Criciúma, em duelo marcado para o próximo domingo, 29, às 18h30, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço nunca perdeu para o Tigre em Salvador. O tabu será testado mais uma vez no confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 11 jogos realizados em Salvador, o Bahia obteve seis vitórias e cinco empates, incluindo ao todo 16 gols marcados e apenas oito sofridos. As equipes se enfrentaram cinco vezes pela Série A, quatro pela Série B, uma pela Série C e outra pela Copa do Brasil.

O confronto é tão dominante que mesmo se contar o retrospecto geral, o Esquadrão de Aço ainda leva vantagem sobre o Criciúma. São 25 confrontos com dez triunfos do Tricolor, oito empates e sete vitórias do Tigre.

O duelo marcará a quarta vez que as equipes se enfrentarão em 2024. O Bahia jogou contra o Criciúma em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil e saiu vitorioso nas partidas de ida, na qual venceu por 1 a 0, e na volta, quando aplicou 2 a 0 no Heriberto Hulse. Além disso, em duelo marcado pela reação do Tricolor após desvantagem de dois gols, os times também se enfrentaram no Brasileirão.

A última vez que o clube baiano perdeu para a equipe catarinense foi em 2016, quando o Aurinegro bateu os tricolores por 3 a 2, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Hernane e o lateral-esquerdo Moisés marcaram os dois gols do Bahia na ocasião.