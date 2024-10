Adversário do Bahia, Criciúma tem quatro desfalques na rodada

Confronto entre Bahia e Criciúma no 1º turno - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na disputa pela classificação direta à Libertadores de 2025, o Bahia entra em campo contra o Criciúma neste domingo, 29, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Para o duelo, o Esquadrão poderá ser favorecido com a ausência de quatro atletas do Tigres, que cumprirão suspensão automática.

O treinador Cláudio Tencati não poderá contar com os volantes Newton, Ronald e o meia Matheusinho, além do goleiro Matheus Teixeira, que pertence ao Bahia. Por outro lado, terá o retorno de Yannick Bolasie e atacante Pedro Rocha, recuperado de uma lesão no joelho.

Nesta quarta-feira, o Criciúma venceu o Grêmio por 2x1, indo à 13ª colocação do Brasileirão. O Esquadrão, por sua vez, é o 6º, podendo chegar na 4ª colocação em caso de triunfo e combinação de resultados.