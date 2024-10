Botafogo vence São Paulo nos pênaltis e vai às semis da Libertadores

Jogadores do Botafogo comemorando - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O Botafogo se classificou nesta quarta-feira, 26, para as semifinais da Copa Libertadores-2024 ao eliminar o São Paulo nos pênaltis (5-4) no jogo de volta que terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar na capital paulista.

Apesar de jogar diante do estádio do Morumbi lotado, com mais de 60 mil espectadores, o Botafogo não se intimidou e o roteiro da partida foi praticamente o mesmo do jogo de ida (0 a 0), embora desta vez com gols.

Mais uma vez com domínio avassalador no primeiro tempo, o Botafogo apresentou com seriedade suas credenciais para conquistar sua primeira Libertadores.

Pelo futebol mostrado e pela qualidade de seu elenco, graças aos investimentos milionários feitos pelo dono de sua SAF, o americano John Textor, o Fogão não só é agora um sério candidato ao título continental, como também sonha em fazer a 'dobradinha' com o título do Brasileirão, no qual vem liderando há semanas.

Botafogo domina o 1º tempo

O time carioca entrou em campo impondo muita pressão e ritmo e sufocou o São Paulo na primeira meia hora, embora desta vez não tenha tido tantas chances de abrir o placar.

Porém, o que não conseguiu fazer em casa depois de desperdiçar inúmeras oportunidades desta vez fez no primeiro ataque perigoso no Morumbi.

Aos 15 minutos, o venezuelano Jefferson Savarino roubou a bola do veterano Luiz Gustavo no meio-campo e rapidamente tocou para Igor Jesus, enquanto avançava pela esquerda a toda velocidade.

O atacante tocou rasteiro na direção da linha de fundo, onde Savarino, de primeira, cruzou para a área. O goleiro Rafael saiu e desviou a bola, que caiu na cabeça de Almada que, quase sem querer, colocou o Botafogo na frente.

O gol não mudou o roteiro, com o Botafogo dominando mas sem criar grande perigo, e o São Paulo sem ideias recorrendo a bolas longas para Jonathan Calleri muito bem marcado.

Com a falta de criatividade em campo, o técnico são-paulino, o argentino Luis Zubeldía, não esperou o intervalo e tirou o jovem William Gomes para dar entrada ao elétrico atacante Luciano.

O São Paulo melhorou um pouco, embora fosse o Botafogo quem quase encaminhou a vitória aos 39 minutos, quando num contra-ataque rápido Vitinho entrou na área e seu chute foi bloqueado por Alan Franco providencialmente quando a bola ia direto para o gol.

Lucas Moura perde pênalti

Pouco antes do intervalo, o árbitro marcou um pênalti, depois de recorrer ao VAR, devido a um toque de mão do zagueiro Bastos após uma cabeçada de Lucas Moura. Ele assumiu a responsabilidade da cobrança, mas mandou a bola alto demais.

No segundo tempo, o São Paulo reagiu. Calleri, aos 61 minutos, chutou alto para o gol vazio e dois minutos depois John evitou um golaço de Lucas Moura após uma grande jogada individual.

A insistência do São Paulo foi recompensada aos 87 minutos, quando Calleri finalizou de cabeça um cruzamento da esquerda de André Silva e empatou, levando a torcida tricolor ao delírio.

Após o apito final, a vaga nas semifinais foi decidida na disputa de pênaltis.

A definição

Calleri mandou a primeira cobrança no travessão, frustrando a torcida do São Paulo. E Luiz Gustavo, Lucas e Igor Vinicius acertaram as suas.

Do lado do Botafogo, Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Marçal acertaram os três primeiros chutes, mas Vitinho isolou a sua cobrança e o placar voltou a ficar empatado.

Na sequência, Luciano e Thiago Almada acertaram a quinta cobrança dos dois times e, na sexta, John defendeu o disparo de Rodrigo Nestor.

Matheus Martins acertou a sua e deu a heroica classificação ao Botafogo, que 51 anos depois disputa novamente a semifinal da Libertadores, a primeira com o formato atual.

O 'Glorioso' enfrentará o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo, que será definido nesta quinta-feira, em Montevidéu. Os uruguaios venceram o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0.