Atletas baianos competem no Mundial de Ginástica Aeróbica na Itália

A Bahia está bem representada no Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica da Federação Internacional de Ginástica (FIG), que acontece em Pesaro, na Itália, até o próximo domingo, 29. Os ginastas William Miranda, Marcelo Guimarães e Letícia Alcântara embarcaram na segunda-feira, 23, para a competição, com passagens aéreas fornecidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Os atletas chegam ao Mundial com um currículo impressionante, tendo acumulado várias conquistas em competições recentes. William Miranda se destacou ao se sagrar campeão brasileiro no trio adulto em 2024 e, além disso, conquistou o vice-campeonato nas categorias dupla e individual. No Sul-Americano, ele também brilhou, garantindo o terceiro lugar nas modalidades individual e dupla. Marcelo Guimarães acompanhou o sucesso de William, sendo também campeão brasileiro no trio adulto em 2024 e vice-campeão no individual em 2023. Por sua vez, Letícia Alcântara também trouxe para casa um terceiro lugar no Brasileiro Individual e no Sul-Americano em dupla adulto, mostrando a força da Bahia na modalidade.

Evelin Lobo, presidente da Federação Bahiana de Ginástica (FBG), expressou suas expectativas em relação à participação do trio no mundial. “A ginástica aeróbica tem se consolidado como uma modalidade em ascensão no Brasil, e a Bahia está acompanhando esse crescimento com resultados impressionantes. O trio Marcelo, William e Letícia está determinado a representar nossa terra e o país com excelência, e as expectativas de conquistas significativas são as mais altas”, afirmou.