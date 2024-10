Bahia chegará a 1 milhão de torcedores pagantes contra o Criciúma

Fiel torcida Tricolor em festa na Arena Fonte Nova - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

O Bahia está prestes a alcançar uma marca expressiva em 2024. Na partida contra o Criciúma, marcada para este domingo, 29, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão de Aço terá o número de um milhão de torcedores pagantes na Arena Fonte Nova em competições nacionais. As informações são do site Ranking CBF.

Para o recorde ser confirmado, são necessários que 7.500 torcedores tricolores comprem as entradas para acompanharem o jogo contra o Tigre catarinense. O time azul, vermelho e branco estaria junto de Flamengo, Corinthians e São Paulo como clubes que ultrapassaram a marca.

Juntando Campeonato Baiano e as Copas do Nordeste e do Brasil, o Bahia tem exatamente 992.353 em relação ao público pagante na atual temporada. Vale salientar que 479.274 pessoas acompanharam o Tricolor de Aço na Série A 2024.

Comparando com os rivais da região na Série A, o Tricolor tem ampla vantagem. O Fortaleza aparece em 9º lugar, com 913,512 pagantes. Já o arquirrival Vitória é o 19º no ranking, com 471,507 pagantes.

O último jogo na Fonte Nova foi o triunfo por 3 a 0 diante do Atlético-MG, onde a fiel torcida se fez presente com 26 mil pessoas nas arquibancadas.