Ministério do Esporte confirma pagamento Bolsa Pódio aos atletas

Atletas olímpicos e paralímpicos ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Através de nota oficial divulgada nesta quinta-feira, 26, o Ministério do Esporte reconsiderou e afirmou que irá quitar as parcelas restantes do Bolsa Pódio, mesmo com o fim dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. O Governo Federal pagou apenas cinco das 12 prestações.

Leia mais:

>> Com Acevedo em campo, Bahia realiza tático mirando o Criciúma

>> Baiano surpreende e conquista cinturão peso pena na SFT COMBAT

A pasta voltou atrás da decisão quando informou que "após análise criteriosa dos fatos e das circunstâncias apresentada" e vai pagar aos 273 atletas que estão entre os 20 melhores ranqueados de suas respectivas modalidades no mundo. Nesta divisão, que é a mais alta do Bolsa Atleta, os atletas recebem valores de R$5.500 a R$16 mil por mês.

Por conta da não quitação das parcelas, os atletas enviaram um email ao Ministro André Fufuca (PP-MA) e afirmaram sobre sua luta e dedicação ao esporte brasileiro. Vale salientar que a pasta antes de revogar a decisão, afirmou que pagaria o valor cheio das parcelas.

"Esta decisão reforça o compromisso do Ministério com o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil, garantindo o suporte necessário para que nossos atletas possam se preparar de maneira adequada e continuar alcançando resultados de destaque em competições nacionais e internacionais", disse o Ministério do Esporte.

Em portaria publicada na última segunda-feira, 23, o Ministério do Esporte vai aplicar punições para quem se envolver em manipulações de apostas e resultados esportivos, além de aumentar a bolsa mais alta, destinada aos três melhores de cada modalidade, de R$ 15 mil para R$ 16.629 mensais.