Com Acevedo em campo, Bahia realiza tático mirando o Criciúma

Elenco do Bahia durante o treinamento no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O grupo do Bahia retomou a preparação para o confronto diante do Criciúma, marcado para este domingo, 29, às 18h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Leia mais:

>> Bahia chegará a 1 milhão de torcedores pagantes contra o Criciúma

>> Adversário do Bahia, Criciúma tem quatro desfalques na rodada

O início das atividades na manhã desta quinta-feira, 26, foi com exercícios de ativação na Arena Fonte Nova. Já no Campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni ministrou um trabalho técnico com ênfase na construção de jogadas e finalizações a gol. Logo depois, o tático em campo aberto foi realizado, onde Ceni aplicou a estratégia de jogo e deu orientações ao grupo.

Em outro momento do treinamento contou com a participação dos goleiros, que participaram de uma atividade técnica com o grupo dividido em duas equipes. Ao final, os atletas aprimoraram cobranças de falta frontais a gol.

A novidade foi a presença do volante Acevedo. O uruguaio participou de uma parte da atividade e depois foi submetido a trabalhos especiais na parte técnica e física no campo 1. Em transição, Biel realizou atividades de fortalecimento muscular. Rezende deu continuidade ao tratamento.

O grupo retoma a preparação na manhã desta sexta-feira, 27, na Cidade Tricolor. Na luta por uma das vagas diretas a Libertadores de 2025, o Esquadrão de Aço ocupa a 6ª posição, com 42 pontos somados.