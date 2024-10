Após um mês, polícia prende suspeito de matar motoboy em Salvador

Suspeito segue custodiado à disposição da Justiça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem suspeito de matar o motociclista por aplicativo Kevin Pereira Piedade, de 24 anos, durante um assalto, foi preso nesta segunda-feira, 30, em Salvador. O crime ocorreu há um mês, no dia 29 de agosto, no bairro Sete Portas.

De acordo com informações da Polícia Civil em nota ao Portal A TARDE, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) cumpriu o mandado de prisão preventiva na segunda, expedido pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, contra o homem suspeito de ser o autor do latrocínio que teve como vítima Kevin. "O suspeito segue custodiado à disposição da Justiça", detalhou.

O crime ocorreu na Avenida José Joaquim Seabra. Na ocasião, a vítima teria parado a motocicleta próximo a uma lanchonete. Kevin tinha recebido um pedido de corrida momentos antes e estava a caminho do cliente, no entanto, no momento dessa parada, foi abordado por quatro homens em duas motocicletas.

"Ele desceu da moto e aí começaram a brigar. Ele 'puxou' o celular e aí os bandidos acharam que era uma arma", contou uma testemunha ao G1.



O cliente de Kevin acabou escapando do assalto pois havia voltado para o restaurante onde estava.

O corpo de Kevin foi enterrado no Cemitério Ordem 3ª de São Francisco, na Baixa de Quintas. Ele era pai de dois bebês, gêmeos, de apenas 6 meses.

Um dia após sua morte, mototaxistas realizaram uma manifestação na região do Iguatemi. Usando balões brancos, eles pediam por justiça e mais segurança no trabalho.