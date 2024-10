Homem é preso com arma após manobra suspeita na BR-101

Motorista chamou a atenção dos policiais após realizar uma ultrapassagem proibida - Foto: Divulgação/PRF

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no último domingo, 29, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A abordagem ocorreu após ele realizar uma ultrapassagem proibida enquanto conduzia um caminhão, levantando suspeitas sobre sua condução.

Durante a inspeção, a equipe notou que o caminhoneiro não havia respeitado o período de descanso regulamentar nas últimas 24 horas, apresentando o disco do diagrama de forma irregular. Ao ser questionado sobre possíveis substâncias para manter-se alerta, o condutor alegou ter consumido um energético dissolvido em água.

No entanto, o nervosismo do condutor do veículo ao tentar acessar a cabine levantou ainda mais suspeitas, levando os policiais a realizar uma busca. Os policiais encontraram uma arma de fogo carregada com seis munições.

O caminhoneiro foi então detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas.