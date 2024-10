Baixa adesão à vacina contra dengue na Bahia preocupa

Na segunda, desse número, apenas 16.592 retornaram para completar o esquema vacinal, disponível em todas as 164 salas de vacinação da capital - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A baixa procura pela vacina contra a dengue, na Bahia, continua sendo motivo de preocupação para os profissionais da área de saúde. Disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, das 407,6 mil doses recebidas, apenas 157,3 mil primeiras doses foram aplicadas e pouco mais de 44 mil pessoas retornaram para a segunda dose.

Em Salvador, 58.202 se vacinaram na primeira etapa, enquanto na segunda, desse número, apenas 16.592 retornaram para completar o esquema vacinal, disponível em todas as 164 salas de vacinação da capital.



A coordenadora de Imunizações e Vigilância Epidemiológica de Doenças Imunopreveníveis da Sesab, Vânia Rebouças, esclarece mais informações sobre o calendário da vacina e o atual cenário da procura pelo imunizante no estado.

"O esquema de vacinação é composto por duas doses, com intervalo mínimo de três meses entre elas. Aqui na Bahia, nesses 125 municípios, nós temos um público estimado de mais de 500 mil adolescentes nessa faixa etária. No entanto, a gente teve uma baixa adesão, tanto para a primeira, quanto para a segunda dose”, explicou Vânia, em entrevista ao MASSA!.

Número de mortes assusta

Segundo o Governo Federal, a faixa etária entre 10 a 14 anos é a que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Só entre janeiro e agosto deste ano, 138 pessoas morreram, na Bahia, após contraírem a dengue.



"Já recebemos e distribuímos mais de 47 mil doses de vacinas. O total foram 125 municípios do estado beneficiados com doses da vacina, sendo que 115 cidades foram elegíveis para receber as primeiras remessas de imunizantes aqui no estado, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Apesar de ter mais de meio milhão de público elegível, a adesão está abaixo. Se for somar, terá um grande número de doses ainda nos estoques municipais", pontuou Vânia Rebouças