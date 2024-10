Jovens de 18 anos votam pela primeira vez: “Espero ver mudanças”

Estudante Beatriz Costa, de 18 anos - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Entre os eleitores no maior colégio eleitoral de Salvador, o Colégio Rotary, em Itapuã, estão muitos jovens que vão votar pela primeira vez nas eleições municipais de 2024. Entre os estreantes, a estudante Beatriz Costa, de 18 anos, que contou ao Grupo A TARDE como foi o processo de emissão do título e as expectativas para a primeira vez no pleito.

“Eu estudo aqui mesmo no Rotary, estou no terceiro ano, e tirei o título por conta da idade, que já obriga”, contou. “Aqui na própria escola eles deram a chance de tirar o título, trouxe a documentação e fiz”, continuou Beatriz, que até tentou tirar o título na última eleição, quando não era obrigada a votar, mas perdeu o prazo.

Sobre a votação, ela garante que reconhece a importância de escolher bem os seus representantes. “É a minha vida, o meu futuro, então votar é muito importante. Eu faço esporte, e escolhi votar em quem prometeu coisas nesse sentido, e espero ver mudanças”, completou.

Os relatos dos estreantes no pleito também tratam sobre a expectativa com o dia da eleição. Beatriz contou que achou rápido, assim como Marcos Santana, de 18 anos, que foi acompanhado da mãe, Viviane Gomes, para votar pela primeira vez. “Eu não tirei antes [o título] porque tinha preguiça de votar, pegar essas filas”, brincou. “Mas eu fiquei surpreso porque achei rápido, já votamos e foi tranquilo”, disse.

Marcos Santana, de 18 anos, foi acompanhado da mãe, Viviane Gomes | Foto: Amanda Souza | Ag. A Tarde

Viviane contou que deu autonomia ao filho para cumprir a obrigação de cidadão. “Eu deixei ele procurar a sala dele e fui procurar a minha. Orientei para olhar bem o título, número da seção e procurar alguém para ajudar se tivesse dúvida. E deu certo”, afirmou.

