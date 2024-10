Após corte de Vini Jr., Andreas Pereira é convocado para seleção brasileira

Andreas Pereira durante partida pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste domingo, 6, que o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi cortado da convocação da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Para o seu lugar, o convocado foi o meia Andreas Pereira, do Fulham,

Vinicius Júnior sofreu uma lesão cervical na partida do Real Madrid do último sábado, 5, pelo Campeonato Espanhol. A sua lesão foi confirmada pouco depois pelo clube espanhol ao departamento médico da seleção.

Andreas Pereira tem 28 anos e disputou oito jogos pela seleção brasileira, com um gol marcado. Ele é destaque do Fulham e neste final de semana marcou na derrota do clube inglês para o Manchester City.

Além de Vinicius Júnior, a seleção brasileira já perdeu outros jogadores por lesão nesta Data-Fifa. Foram cortados o goleiro Alisson (Liverpool), o zagueiro Bremer (Juventus) e o lateral Guilherme Arana (Atlético Mineiro). Foram convocados, respectivamente, Weverton (Palmeiras), Beraldo (PSG) e Alex Telles (Botafogo).

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP). A Seleção Brasileira, que enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília.

Veja os convocados:

GOLEIROS: Weverton (Palmeiras), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

LATERAIS: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Botafogo) e Abner (Lyon);

ZAGUEIROS: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

MEIO-CAMPISTAS: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Andreas Pereira (Fulham), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham), Rodrygo (Real Madrid0;

ATACANTES: Endrick (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo), Igor Jesus (Botafogo), Savinho (Manchester City) e Gabriel Martinelli (Arsenal).