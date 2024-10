De volta ao calor da Bahia: Brasil e Uruguai será na Arena Fonte Nova

- Foto: ROBYN BECK

A Seleção Brasileira de Futebol confirmou seu retorno à Bahia, agendando um jogo na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 19 de novembro. A partida será contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A confirmação foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 4. A entidade já tinha manifestado o desejo de levar essa partida para o Norte ou Nordeste do Brasil. Entre as cidades candidatas estavam Manaus, São Luís e Natal, mas as condições dos gramados nessas capitais apresentaram desafios.

Salvador se destacou na escolha, em grande parte devido à excelente infraestrutura da Arena Fonte Nova, que oferece condições ideais para a realização do evento.

Esse será o primeiro jogo da seleção principal na capital baiana desde 18 de junho de 2019, quando o time empatou sem gols com a Venezuela durante a fase de grupos da Copa América.