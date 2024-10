Aos 34 anos, André "Balada" anuncia aposentadoria do futebol

THE END!

André Balada em sua passagem pelo América-RJ, clube gerido por Romário - Foto: Wandré Silva / AFC

André Felipe, conhecido como "André Balada", pendurou as chuteiras. O agora ex-centroavante de 34 anos que acumula passagens por Santos, Corinthians, Vasco, Atlético-MG, Grêmio, Sport e seleção brasileira, deu por encerrada a sua trajetória no futebol.

Leia mais:

>> De volta ao Z-4, Vitória encerra preparação para encarar o Galo

>> Prontos! Bahia encerra preparação para receber o Flamengo

Sua última partida profissional foi no dia 11 de setembro, onde atuou nos 90 minutos na derrota da Cabofriense por 2 a 0 para o Olaria, pela terceira fase da Copa Rio. Em entrevista ao portal ge, André revelou que gostaria de parar aos 30 anos. Mas, a decisão foi adiada por insistência do pai dele.

"Eu tinha planejado parar com 30, né? Só que meu pai não deixou e aí acho que com 34, realmente agora, acho que é uma primeira entrevista como ex-jogador, ex-atleta... ex-jogador acho que é melhor. Ex-atleta não, que ainda faço alguns esportes", revelou.

André explodiu no Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso, onde conquistou a Copa do Brasil de 2010 e rodou por cinco países, onde defendeu Dínamo Kiev-UCR, Bordeaux-FRA, Sporting-POR, Gazisehir Gaziantep-TUR e Torpedo-RUS.

No Brasil, jogou por Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians, Grêmio, Cuiabá, Ponte Preta e América-RJ, este último a pedido de Romário. Ele admitiu que os problemas extracampo se davam por ele se achar uma pessoa normal.

"Acho que isso, cara. Cumpri o que eu tinha que cumprir. Acho que um pouco da rotina, um pouco de tudo, um pouco da vontade de ter uma vida normal. Acho que na vontade de ter uma vida normal, eu acabei criando alguns problemas também em relação ao futebol, porque eu achava que era uma pessoa normal e não era, era uma pessoa pública", disse André.

Com as atividades em campo definitivamente encerradas, André agora dará início a carreira de gestor. Ele é proprietário de 66% do Cabofriense, clube que o revelou para o futebol.

"Então, acho que hoje, parando, agora a gente está com um novo projeto na Cabofriense, que é o clube que me revelou, onde eu comecei. É o clube que jogou a minha família inteira e agora a gente conseguiu pegar a gestão do clube", declarou.

Natural de Cabo Frio-RJ, André Felipe Ribeiro de Souza tem 34 anos. Ele disputou 536 jogos como jogador profissional e marcou 159 gols. Dentre suas principais conquistas estão a Copa do Brasil (2010 e 2014); Recopa Sul-Americana (2012 e 2014); Paulistão (2010); Gauchão (2019 e 2020); Mineiro (2012 e 2015); Pernambucano (2017) e o Mato-grossense (2022).