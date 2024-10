De volta ao Z-4, Vitória encerra preparação para encarar o Galo

Treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira; EC Vitória

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória entra em campo neste sábado, 5, pela 29ª rodada, diante do Atlético-MG. Na Arena MRV, às 16h30, o Leão busca repetir o feito do primeiro turno e se distanciar do Z-4.

Desta maneira, visando se manter na elite do futebol brasileiro, o treinador Thiago Carpini realizou os últimos ajustes para o duelo na manhã desta sexta-feira, 4. Na preparação, o comandante focou no setor tático e nas cobranças de bola parada.

Como de costume, o elenco iniciou o dia com aquecimento com exercícios físicos e joguinhos espaços reduzidos, comandado pelo preparador físico Caio Gilli. Na sequência, Carpini comandou uma atividade de bola parada.

Na preparação, a comissão técnica do rubro-negro também organizou um recreativo, de dois toques),com participação de integrantes da comissão técnico; 5 x 3 foi o resultado para o time com colete (de Luan) sobre o de Wagner Leonardo.

| Foto: Victor Ferreira; EC Vitória

Ainda sem liberação do departamento médico, Caio Vinícius segue na transição com Vinícius Franco, assistente da preparação física, mas participou do recreativo. Já Gabriel Santiago ainda está na fisioterapia, enquanto Willean Lepo e Patrick Calmon fizeram tratamento e depois exercícios na academia.



O elenco do Vitória viaja a Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira, 4, para enfrentar o Galo no sábado, às 16h30.