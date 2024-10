Atlético-MG x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

Duelo entre Vitória e Atlético no 1º turno - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou para a zona de rebaixamento do Brasileirão após o Fluminense vencer o Cruzeiro nesta quinta-feira, 3, e agora precisa superar o Atlético-MG se quiser terminar a 29ª rodada fora do Z-4. Para isso, o Rubro-Negro visita o Galo na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 16h30 de sábado, 5.

Atualmente, a equipe de Thiago Carpini está com 28 pontos, somando oito vitórias, com dois pontos atrás do tricolor carioca, que está com 30. O adversário da rodada, por sua vez, é o 10º colocado da Série A, com 36 pontos.

Para o duelo, o Vitória contará com o retorno de Janderson, que cumpriu suspensão automática contra o Internacional. Por outro lado, o Leão terá a ausência do volante Felipe Machado, que recebeu o 3º amarelo e só retorna na 30ª rodada.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Barradão, com resultado positivo para a equipe rubro-negra. Na ocasião, o Vitória venceu por 4x2, com gols de Matheusinho, William Oliveira (2X) e Eric Castilho.

Provável time:

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, William Oliveira e Matheusinho; Carlos Eduardo, Mosquito e Alerrandro.

Onde assistir

Transmissão: TV Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay per view)