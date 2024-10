Criciúma faz o dever de casa, vence o lanterna e se afasta do Z4

Criciúma venceu o Atlético-GO e assumiu a 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | Criciúma

O Criciúma deu um passo importante rumo à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira, 3, ao vencer o Atlético-GO, lanterna da competição, por 2 a 0, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Os gols do confronto foram marcados por Rodrigo e Fellipe Matheus.

Com o resultado, o Tigre chegou aos 35 pontos somados na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, assumindo temporariamente a 11ª colocação na tabela de classificação. Adversário direto do Vitória na luta contra o rebaixamento, o Criciúma, com um jogo a mais em relação ao Rubro-Negro, aumentou a distância para o clube baiano, primeiro time fora do Z-4, para sete pontos.

E os outros confrontos diretos?

O clube catarinense ainda enfrentará dois de quatro concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento dentro de casa neste Campeonato Brasileiro. O Tigre enfrenta o Vitória e Corinthians, no Estádio Heriberto Hulse, mas viaja para encarar Fluminense e RB Bragantino, outros clubes que estão brigando na parte de baixo da tabela.

O Criciúma volta a campo após a data Fifa, no dia 18 de outubro, contra o Botafogo, às 20h, no Estádio Nilton Santos.