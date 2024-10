Cáceres celebra bom momento no Vitória: "Minutagem me dá confiança"

Rául Cáceres tem correspondido na lateral-direita do Vitória - Foto: Reprodução / TV Vitória

O momento individual do lateral-direito Rául Cáceres é bom. O defensor paraguaio superou as lesões, a desconfiança da torcida e se mostra absoluto na posição. Ele chega a quarta partida seguida na condição de titular no Brasileirão.

Ele destaca a confiança da comissão técnica em seu trabalho no Vitória e revela que esse fator foi fundamental para se motivar. O camisa 27 recordou das dificuldades passadas no primeiro semestre, onde foi submetido a uma cirurgia.

"Minutagem que eu tenho agora me dá confiança. Sinto confiança do Thiago, da comissão dele. Isso faz que seja mais fácil para mim. Estou me sentindo bem. Estou conseguindo mostrar o futebol que me trouxe aqui no Vitória. Espero continuar evoluindo para continuar ajudando o time e todos juntos conseguir uma vitória no final de semana", disse.

"No primeiro semestre foi complicado para mim. Tive lesão e que passar por cirurgia, que nunca tinha passado na minha carreira. Então, o bom é que eu consegui me recuperar bem, voltar bem e desde a chegada da comissão do Thiago, sinto a confiança que não tinha no começo do ano", recordou.

O Vitória não foi vazada em dois dos últimos três jogos. Cáceres fala que a equipe segue dedicada ao trabalho coletivo e projeta o jogo fora de casa contra o Atlético-MG, neste fim de semana.

"Comprometimento do time. É na frente que começa a marcação, e isso ajuda muito para a gente atrás conseguir manter. O time está comprometido, está com a cabeça focada para, primeiro, manter o gol em zero e, depois, tentar fazer a diferença para buscar a vitória. É ficar concentrado os 90 minutos. Tomamos gol nos acréscimos [contra o Inter]. Tem que manter a concentração. Se a gente conseguir fazer isso vai ficar mais perto da vitória", pontuou.

Cáceres tem bom retrospecto contra o Atlético-MG. Nas passagens por Cruzeiro e América-MG em três temporadas, ele venceu o galo duas vezes, empatou uma vez e perdeu outra, com um gol marcado em 2022 pelo Coelho. Será a primeira vez que o defensor vai atuar na Arena MRV, palco do jogo deste sábado, 5, às 16h30.

"Ficar concentrado os 90 minutos. Eles têm um time muito bom. Tive oportunidade de jogar muitas vezes contra eles quando eu estava no Cruzeiro e no América-MG. Então, é um time muito forte. Vai ser a minha primeira vez jogando no estádio deles. Vai ser uma linda experiência voltar para Belo Horizonte, que me faz lembrar só de coisas boas. Espero que isso também ajude no meu desempenho no sábado e que possa ajudar o time", falou.