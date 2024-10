Vitória tem retrospecto recente positivo contra o Galo; veja números

Jogadores do Vitória comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na busca pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória entra em campo neste sábado, 5, pela 29ª rodada, diante do Atlético-MG. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte, com início previsto para às 16h. Em busca dos três pontos, o Leão se apega ao retrospecto recente positivo diante dos mineiros, com quatro vitórias em cinco jogos.

No primeiro turno, jogando no Barradão, o rubro-negro mostrou seu valor e aplicou uma goleada em 4x2, o que foi o seu segundo triunfo na competição. Na ocasião, Matheusinho, William Oliveira (2x) e Eryc Castilho balançaram as redes.

Esta foi a 4ª vitória do Leão em um recorte de cinco jogos, desde o Brasileirão de 2017. Ao todo, o Vitória balançou as redes 11 vezes, enquanto o Galo só fez cinco gols.

A última derrota dos rubro-negros para os mineiros foi na edição de 2018, na 2ª rodada, quando jogou na Arena Independência e foi derrotado por 2x1. O único gol marcado saiu dos pés de Gabriel França.

Brasileirão 2024- Vitória 4 x 2 Atlético-MG

Brasileirão 2018- Vitória 1 x 0 Atlético-MG

Brasileirão 2018- Atlético-MG 2 x 1 Vitória

Brasileirão 2017- Atlético-MG 1 x 3 Vitória

Brasileirão 2017- Vitória 2 x Atlético-MG

Desta vez, o Vitória vai jogar longe do seu torcedor, podendo repetir o feito de 2017, quando venceu com dois gols de vantagem. Pela 25ª rodada, o Leão tomou conhecimento da equipe mandante e balançou as redes com Yago Felipe, Santiago Tréllez e Neilton.