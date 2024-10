No sufoco, Brasil derrota Ucrânia e vai à final após 12 anos

Dyego marcou o segundo e o terceiro do Brasil - Foto: Leto Ribas / CBF / Divulgação

Com três gols de Dyego, o Brasil venceu a Ucrânia por 3 a 2, nesta quarta-feira, 2, garantindo vaga na final da Copa do Mundo de Futsal 2024. O confronto foi emocionante e marcado por dificuldades, mas a seleção brasileira conseguiu superar o adversário e avançou à decisão do torneio, algo que não acontecia desde 2012. O Brasil agora busca seu sexto título mundial, e a final será disputada no próximo domingo, 6, às 12h, contra Argentina ou França, que decidem a outra semifinal nesta quinta-feira, 3.

A partida contra a Ucrânia foi, até aqui, a mais complicada para o Brasil nesta edição da Copa do Mundo. O time ucraniano, mais objetivo e com um volume de jogo impressionante, conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, encerrando a etapa inicial com uma vantagem de 1 a 0. No entanto, a reação brasileira veio logo após o intervalo: em dois minutos, a seleção conseguiu a virada com dois gols rápidos.

Leia mais:

>> Presidente do Corinthians sofre tentativa de roubo antes de decisão

>> Champions e Copa do Brasil: onde assistir aos jogos desta quarta

A Ucrânia, no entanto, não se rendeu facilmente e, após um erro na saída de bola do Brasil, conseguiu o empate, aumentando ainda mais o drama no jogo. A decisão veio nos minutos finais, com Dyego cobrando um tiro livre, resultado da sexta falta ucraniana, para marcar seu terceiro gol na partida e garantir a vitória por 3 a 2.

Após o apito final, o jogador Arthur destacou a importância de manter o equilíbrio emocional em um jogo tão decisivo. “É uma semifinal de Copa do Mundo, então o emocional tem que estar equilibrado. Emoção e razão têm que estar equilibrados para a gente tentar executar as coisas bem. Durante a competição, a gente não saiu atrás do placar e, hoje, a gente saiu atrás, mas soubemos ter calma, tranquilidade e não sair do plano e do propósito que a gente tinha de jogo. Conseguimos ampliar o placar. Eles empataram. E depois a gente conseguiu matar o jogo no gol do Dyego. Esse grupo está de parabéns. Merecia estar na final. A gente lutou muito para estar aqui”, disse Arthur em entrevista ao sportv após a vitória.