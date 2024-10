Presidente do Corinthians sofre tentativa de roubo antes de decisão

Presidente do Corinthians, Augusto Melo - Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, e um grupo de amigos foram vítimas de uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira, 2, durante uma caminhada pela orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu pouco antes da partida contra o Flamengo, válida pelas semifinais da Copa do Brasil, que será disputada no Maracanã.

De acordo com relatos, dois homens em uma motocicleta tentaram roubar uma corrente de ouro de um dos seguranças do dirigente, quase em frente ao hotel onde a delegação do Corinthians está hospedada. Apesar do susto, o item foi recuperado, e as pessoas que acompanhavam Augusto Melo tentaram perseguir os criminosos, que fugiram em alta velocidade. O cinegrafista da TV Globo, Alvaro Sant'Anna, registrou o momento da tentativa de assalto.

Em entrevista após o ocorrido, o presidente do Corinthians comentou brevemente sobre o episódio: “Um dos meus seguranças estava com a corrente, tentaram tirar a corrente dele e não conseguiram”, relatou Melo.

Superado o incidente, Augusto Melo falou sobre questões esportivas, reafirmando que o clube irá pagar a multa para contar com o goleiro Hugo Souza na partida contra o Flamengo e que o Corinthians entrará em campo com força máxima para buscar a vaga na final. O presidente aproveitou a oportunidade para expressar sua insatisfação com a mudança de data do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil.

“O Corinthians só quer o que é justo, sempre deixei muito claro que o Corinthians é um time democrático. O mando de jogo é nosso, não é questão de convocação de atletas, porque temos quatro convocados, vai estar equiparado. Existe uma logística, vamos sofrer muito, estamos em três competições, vamos sofrer muito, vamos para Cuiabá e depois tem a Conmebol (Copa Sul-Americana)”, afirmou Augusto Melo.

O jogo de volta entre Corinthians e Flamengo, que definirá um dos finalistas da Copa do Brasil, está agendado para o dia 20 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo.