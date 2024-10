Alcaraz desbanca Sinner e é campeão do ATP 500 de Pequim

Alcaraz e Sinner após final do ATP 500 de Pequim - Foto: WANG Zhao / AFP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, derrotou nesta quarta-feira, 2, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e conquistou o ATP 500 de Pequim, o 16º título de sua carreira. Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (6/8), 6-4 e 7-6 (7/3), em um duelo de quase três horas e meia.

A final na capital chinesa colocou frente a frente os dois tenistas que venceram os quatro torneios de Grand Slam da temporada (dois para cada um). Como de costume, Alcaraz alternou bons (55 bolas vencedoras contra 30 de Sinner) e maus momentos (52 erros não forçados contra 31).

Essa irregularidade impediu o espanhol, por exemplo, de fechar o primeiro set com seu saque depois de ter tomado a iniciativa desde o começo do jogo. Alcaraz também não aproveitou as três chances de quebra para faturar a primeira parcial, uma quando vencia por 6-5 e outras duas no 'tie-break'.

Erros que custaram caro diante do número 1 do mundo, que na primeira chance que teve para fechar o set não desperdiçou. Alcaraz foi mais consistente na segunda parcial e não teve o serviço quebrado, mas dessa vez conseguiu quebrar Sinner e levar o jogo para o terceiro set.

O espanhol parecia decidido a vencer quando quebrou mais uma vez o saque do italiano para abrir 3-1 na parcial decisiva, mas voltou a perder a concentração e sofreu a virada para 5-4.



Nesse game, Alcaraz conseguiu encaixar grandes golpes, como um voleio para devolver um excelente ataque de Sinner e um backhand cruzado que tirou um sorriso incrédulo do italiano, mas também continuou cometendo erros impensáveis para um vencedor de quatro títulos de Grand Slam. Ainda assim, manteve o ritmo para empatar o set em 5-5.

Apesar do cansaço, ambos os jogadores mostraram um vasto repertório de jogadas e ofereceram pontos espetaculares ao público chinês.

O jogo foi decidido em mais um 'tie-break', no qual Sinner chegou a abrir 3-0, mas a melhor versão de Alcaraz apareceu para fazer sete pontos consecutivos e ficar com o título.

"No terceiro set, não vou mentir, com 0-3, dois 'mini-breaks' para ele... mas não perdi a esperança e pensei que tinha que dar tudo o que tinha para ter a oportunidade de encostar", explicou o espanhol após a partida.



"Joguei três grandes pontos para empatar em 3-3, depois só pensei em ir com tudo. Se perdesse, pelo menos teria tentado. Foi tudo o que pensei naquele momento", admitiu Alcaraz.