Ronaldinho Gaúcho recebe título de embaixador da Copa do Mundo de 2026

Além de Miami, EUA, México e Canadá também serão sedes da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho será um dos embaixadores da Copa do Mundo de 2026. O anúncio aconteceu nesta terça-feira, 1º, em Miami, onde o brasileiro recebeu a chave da cidade que será uma das sedes do torneio.

Leia mais:

>> Rebeca Andrade se declara para colega de equipe por aniversário

>> Dupla de promessas do Bolívar é emprestada ao Bahia; entenda

>> Wesley Safadão enfrenta problema de saúde e passa por nova cirurgia

“Não tenho palavras para agradecer por fazer parte de um momento tão especial como esse. Estou muito honrado por ser o primeiro embaixador da Copa do Mundo de 2026, representando minha segunda casa, Miami. A Copa do Mundo está chegando e nós estamos prontos para mostrar ao mundo o quanto essa cidade e as pessoas são lindas”, escreveu Ronaldinho em sua conta oficial no Instagram.

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá em três países, EUA, México e Canadá. Ao todo, 16 cidades receberão a competição.