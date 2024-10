Dupla de promessas do Bolívar é emprestada ao Bahia; entenda

Sebastían Viviani e Antonio Borhen, respectivamente - Foto: Divulgação | Instagram

A dupla de jovens promessas Antonio Borhen e Sebastían Viviani passarão por um período de intercâmbio no Bahia. Os atletas pertencem ao Bolívar, clube boliviano que tem parceria com o City Football Group.

Leia mais:

"Nossos jovens jogadores Sebastián Viviani e Antonio Borhen continuarão sua preparação e desenvolvimento no Esporte Clube Bahia", comentou perfil oficial do Bolívar em postagem no Instagram.

Meio-campista, Viviani tem 17 anos e integra o elenco principal do Bolívar e também soma passagens por convocações da seleção de base da Bolívia. Já Antonio é atacante e, também conhecido como 'Máquinta Celeste', integra a equipe Sub-17 da equipe.

Não é a primeira vez que ocorre um intercâmbio de jogadores entre Bahia e Bolívar. Em agosto de 2023, o Tricolor anunciou a chegada do zagueiro Diego Arroyo e o meia Yeferson Mamami, que passaram por um período de preparação de cinco meses. Os jogadores participaram de algumas partidas do Sub-20 do clube baiano.